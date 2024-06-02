Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 080 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 509 860 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
2 червня 2024, 8:33
Втрати ворога за 1 червня: 1 080 російських окупантів, 25 танків, 82 БПЛА та 38 ракет
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Втрати ворога
- особового складу — близько 509860 (+1080) осіб,
- танків — 7765 (+25) од,
- бойових броньованих машин — 14980 (+33) од,
- артилерійських систем — 13233 (+49) од,
- РСЗВ — 1089 (+1) од,
- засоби ППО — 821 (+6) од,
- літаків — 357 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10699 (+82),
- крилаті ракети — 2268 (+38),
- кораблі /катери — 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18092 (+86) од,
- спеціальна техніка — 2195 (+14).
Джерело: Мінфін
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