Біткоїн у травні зріс на 11%, Ethereum — на 24,6%

У травні 2024 року біткоїн зміцнив свої позиції на 11,07%, а Ethereum зріс на 24,65%. Про це свідчать дані CoinGlass.

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Біткоїн

Перша криптовалюта закриває травень «з плюсом» ушосте. Для порівняння — за аналогічний період 2023 року ціна біткоїна знизилась на 6,98%.

Найбільше зростання біткоїна у травні було у 2017 і 2019 роках. Тоді актив за місяць зріс на 52,71% і 52,38% відповідно.

На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $67 600.

Ethereum

Ethereum також закривав травень «з плюсом» ушосте. У 2024 році приріст активу склав 24,65%, за аналогічний період 2023 року ціна ефіру зросла на 0,16%.

При цьому Найбільше зростання Ethereum у травні було у 2016 і 2017 роках. Тоді актив за місяць зріс на 61,95% і 161,43% відповідно.

На момент написання новини Ethereum торгується поблизу $3 770.