Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 130 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 508 780 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1 червня 2024, 9:04
Втрати ворога за 31 травня: 1 130 російських окупантів, 12 танків, 30 БПЛА та 1 ракета
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Втрати ворога
- особового складу — близько 508780 (+1130) осіб,
- танків — 7740 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 14947 (+12) од,
- артилерійських систем — 13184 (+44) од,
- РСЗВ — 1088 (+0) од,
- засоби ППО — 815 (+0) од,
- літаків — 357 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10617 (+30),
- крилаті ракети — 2230 (+1),
- кораблі /катери — 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18006 (+101) од,
- спеціальна техніка — 2181 (+17).
Джерело: Мінфін
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