Фінустанови поліпшили оцінки стійкості сектору

Керівники банків та небанківських фінансових установ два роки поспіль поліпшують власні оцінки стійкості фінансового сектору до значних негативних подій. Про це свідчать результати «Опитування про системні ризики фінансового сектору» за травень 2024 року, пише пресслужба НБУ .

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За результатами опитування, близько 95% респондентів оцінили стійкість до шоків як середню і вище, а загальний баланс відповідей друге півріччя поспіль перебуває на найвищому рівні від початку запровадження опитування в 2018 році.

Частка респондентів, які вважали рівень ризику в фінансовому секторі високим чи дуже високим, знизилася з 50% до 41%. Загалом більше половини опитаних визначають рівень ризику як середній.

Поточний стан фінансового сектору оцінили як добрий чи дуже добрий близько 45% топменеджерів фінансових установ. Дві третини респондентів не очікують його погіршення в найближчі пів року.

Основним джерелом ризиків у фінансовому секторі і далі є війна з росією. До чільної п’ятірки також потрапили ризики, пов’язані з динамікою припливу іноземного капіталу, діяльністю правоохоронних органів та судової системи, шахрайством та кібернетичними загрозами, а також вперше за історію опитувань — ризиком якості людського капіталу в фінансовому секторі, який значно зріс.

Схильність фінустанов до ризику за останні пів року знову дещо підвищилася — свідчать результати опитування.