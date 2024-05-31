Окупанти викрали понад 1 700 тонн українського зерна

Росіяни за час повномасштабного вторгнення викрали з окупованих територій України понад 1 700 тонн української агропродукції та продовжують знищувати сільськогосподарську інфраструктуру. Про це заявив заступник генпрокурора Дмитро Вербицький на Українській зерновій конференції, передає пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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За його словами, росія вкрала і знищила українське зерно та іншу агропродукції на мільярди доларів.

«Щоб відстежити викрадену агропродукцію та притягнути причетних до кримінальної відповідальності, українські прокурори отримали накази на арешт понад 20 суден, направили запити на взаємну правову допомогу та скерували до суду 20 обвинувальних актів», — розповів Вербицький.

Зазначається, що розслідування суттєво ускладнюється тим, що росія приховує українське походження агропродукції, а необхідні документи та свідки перебувають на окупованих територіях або у самій росії.