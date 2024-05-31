Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 390 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 507 650 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
31 травня 2024, 8:23
Втрати ворога за 30 травня: 1 390 російських окупантів, 18 танків, 55 БПЛА та 7 ракет
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Втрати ворога
- особового складу — близько 507650 (+1390) осіб,
- танків — 7728 (+18) од,
- бойових броньованих машин — 14935 (+22) од,
- артилерійських систем — 13140 (+39) од,
- РСЗВ — 1088 (+0) од,
- засоби ППО — 815 (+0) од,
- літаків — 357 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10587 (+55),
- крилаті ракети — 2229 (+7),
- кораблі /катери — 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17905 (+56) од,
- спеціальна техніка — 2164 (+11).
Джерело: Мінфін
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