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30 травня 2024, 18:14

Безос посунув Арно в рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg

Засновник і колишній генеральний директор Amazon Джефф Безос посідає перше місце у рейтингу Bloomberg найбагатших людей світу станом на 30 травня 2024 року.

Засновник і колишній генеральний директор Amazon Джефф Безос посідає перше місце у рейтингу Bloomberg найбагатших людей світу станом на 30 травня 2024 року.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниНаразі статки Безоса становлять $205 млрд.
Фото: work.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Наразі статки Безоса становлять $205 млрд. З початку року вони зросли на $27,9 млрд.

Друге місце у рейтингу займає французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH. Його статки оцінюються у $203 млрд (-$4,36 млрд із початку року). Варто зазначити, що на початку травня Арно очолював даний рейтинг.

Третю сходинку рейтингу мільярдерів посідає засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск, статки якого оцінюють у $202 млрд.

До десятки найбагатших людей світу також увійшли засновник Meta Марк Цукерберг ($169 млрд), співзасновник компанії Google Ларрі Пейдж ($156 млрд), засновник Microsoft Білл Гейтс ($152 млрд), колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер ($148 млрд), експрезидент Alphabet Сергій Брін ($147 млрд), засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон ($138 млрд) та американський інвестор і філантроп Воррен Баффет ($133 млрд).

Єдиним українцем у даному рейтингу залишається Рінат Ахметов. Він посідає 451 місце зі статками $6,44 млрд. Від початку року вони збільшилися на $598 млн.

Всього в рейтингу 500 місць і останню позицію займає японський бізнесмен Ясуміцу Шигета. Його статки оцінюються в $5,71 млрд. З початку року вони зменшились на $215 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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