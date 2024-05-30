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30 травня 2024, 17:56

Кабмін змінив умови для невідключення бізнесу від електроенергії

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Для того, щоб бізнес не вимикали від електроенергії, компанія має імпортувати понад 80% електроенергії від загального споживання на відповідну годину. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні.
Фото: pixabay.com

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«У разі коли обсяг придбаної імпортованої електроенергії у відповідній розрахунковій годині менше 80% загального обсягу споживання непобутовим споживачем у кожній розрахунковій годині, оператором системи розподілу відновлюється застосування заходів з примусового обмеження електропостачання починаючи з часу виявлення такого факту і до завершення доби постачання», — йдеться у рішенні Кабміну.

Раніше обсяг імпорту, потрібний для уникнення відключень для бізнесу, мав складати 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді у жовтні-квітні та 30% - у травні-вересні.

Нововведення пояснюють необхідністю забезпечити операційну безпеку обʼєднаної енергетичної системи України, що може виникнути через масовані обстріли, за рахунок залучення імпорту електроенергії з країн ЄС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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