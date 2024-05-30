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30 травня 2024, 16:15

Банки майже завжди готові домовлятися про реструктуризацію, але це не панацея — банкір

Банки майже завжди готові домовлятися про реструктуризацію проблемних кредитів, адже зацікавлені в якісному кредитному портфелі. Але реструктуризація, а тим більш «кредитні канікули», не у всіх випадках є панацеєю. Про це розповіла директорка з управління ризиками, членкиня правління Глобус Банку Олена Єрмолова.

Банки майже завжди готові домовлятися про реструктуризацію проблемних кредитів, адже зацікавлені в якісному кредитному портфелі.
Фото:depositphotos

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За даними Єрмолової, наразі позичальнику можуть запропонувати реструктуризацію, якщо він хоча б частково обслуговує кредит та має можливість протягом найближчих місяців сплачувати відсотки, які нараховуватимуться після проведення реструктуризації.

В цьому випадку основними інструментами реструктуризації можуть бути:

1) Продовження терміну кредиту і відповідно зменшення щомісячних платежів.
2) Збільшення кредиту на суму вже прострочених платежів.
3) Встановлення канікул на сплату платежів за основним боргом протягом кількох місяців, коли позичальник сплачуватиме лише відсотки за кредитом.
4) В окремих випадках може розглядатися зменшення відсоткової ставки за кредитом на певний період.

«Надання та отримання кредиту у воєнний час — дуже відповідальна операція як для позичальника, так і кредитора. З одного боку кредит, наприклад, відкриває нові можливості для розвитку бізнесу, придбання необхідного товару, проведення ремонту оселі тощо, а з іншого — кредит може стати ярмом, тягарем, що зіпсує життя громадянина. Тому потенційним позичальникам важливо ухвалювати рішення про необхідність взяття кредиту лише після детального і повного аналізу власного фінансового стану та майбутніх перспектив. Але найважливіше — банк завжди готовий поставитися до проблеми з розумінням і запропонувати оптимальне рішення, що вдовольнить як позичальника, так і кредитора», — підсумувала Єрмолова.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
vbhjckfd
vbhjckfd
30 травня 2024, 17:04
#
А та звісно. Знаю ситуацію коли в заставі кредиту була ділянка біля обласного центру. Як тільки позичальник під час кризи 2008ого року прострочив платежі - банк негайно подав до суду щоби стягнути всю суму кредиту (а це означало і заставу) і на пропозиції реструктуризації не погоджувався.
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