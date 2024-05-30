monobank запустив конкурс малюнків для всіх охочих з неочікуваними подарунками

1 червня світ відзначає День Захисту дітей. Це свято нагадує нам про важливість благополуччя наймолодших членів суспільства та закликає нас берегти дитинство, підтримувати мрії і творчість, а також забезпечувати дітям щасливе і безпечне майбутнє.

Однак в monobank | Universal Bank вважають, що навіть ставши дорослим, важливо берегти дитину всередині кожного з нас, бо саме вона дозволяє нам мріяти, радіти життю та бачити світ яскравими фарбами!

З цієї нагоди в monobank запустили конкурс малюнків з незвичайними умовами: вони не обмежують ні вік учасників, ні інструменти малювання — взяти участь в конкурсі може хто завгодно та втілити свій малюнок хоч на папері, хоч у діджитал-форматі!

Для участі в конкурсі необхідно надіслати ваше творіння на тему «Що б я хотів отримати в подарунок від monobank» в телеграм-бот, вказавши ім'я і вік. Натомість, monobank обере 10 найдотепніших малюнків, з яких читачі Instagram-сторінки банку оберуть 5 переможців. А після цього monobank втілить фантазію переможців в життя, бо дитячі мрії мають збуватися!

Шедеври приймають до 3.06, а переможців визначать до 10.06.

Не втрачайте шанс здійснити вашу дитячу мрію!