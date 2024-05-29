Нацбанк презентував нову 10-гривневу пам'ятну монету

Національний банк 29 травня 2024 року презентував нову обігову пам’ятну монету «Державна спеціальна служба транспорту» номіналом 10 гривень. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Монета присвячена Державній спеціальній службі транспорту — військовому формуванню у складі Міністерства оборони України, що дбає про стійкість транспортної системи країни.

«Її аверс не відрізняється від монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Водночас вона має тематичний реверс.

У центрі композиції рельєфно зображено емблему цього військового формування.

Центральним елементом емблеми є тризуб, під яким — крилате колесо Меркурія, що понад 100 років тому використовувалося як емблема Міністерства шляхів УНР. Це свідчить про спадковість національних традицій та особливу специфіку діяльності служби.

На задньому плані реверса схематично зображено міст як символ транспортної інфраструктури України та будівництва й відновлення об'єктів критичної і транспортної інфраструктури, додали в НБУ.

Нацбанк планує відкарбувати 10 мільйонів штук вищезазначених монет.