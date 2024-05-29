До закриття міжбанку курс долара зріс на 6 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро зросло на 2 копійки у купівлі та на копійку у продажу.
29 травня 2024, 17:19
Курс валют на вечір 29 травня: на міжбанку долар та євро зросли
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Відкриття 29 травня
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Закриття 29 травня
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Зміни
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40,42/40,45
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40,48/40,50
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6/5
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43,87/43,89
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43,89/43,90
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2/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,30−40,95 грн. Євро купують за 43,90 грн, а продають за 44,60 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,90−41,08, євро — 44,45−44,65 грн.
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Джерело: Мінфін
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