Аграрії та юристи найчастіше закривали бізнес за час великої війни — дослідження YC.Market

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 травня 2024, 17:54

Аграрії та юристи найчастіше закривали бізнес за час великої війни — дослідження YC.Market

На основі аналізу того, в яких секторах/регіонах почали інтенсивніше закриватись компанії під час повномасштабної війни, фінансовий аналітик YouControl.Market Роман Корнилюк розрахував динаміку частки кожного сектору в загальній кількості офіційно відправлених на ліквідацію фірм.

На основі аналізу того, в яких секторах/регіонах почали інтенсивніше закриватись компанії під час повномасштабної війни, фінансовий аналітик YouControl.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ключові факти

  • Найбільше за час великої війни в Україні закрилося аграрних підприємств — 1261 компанія за період із 2022 року по перший квартал 2024 року включно.
  • Ринок юридичних послуг за час повномасштабного вторгнення постраждав найбільше: закриття юридичних компаній за час повномасштабної війни зросло вдвічі. Тобто якщо у 2021 році на юридичний сектор припадало 2,3% усіх припинень бізнес-діяльності в Україні, то за період повномасштабної війни частка закритих юридичних компаній зросла до 4,7%.
  • Знизилась інтенсивність ліквідацій компаній за більш ніж два роки війни в секторах водопостачання, деревообробки, роздрібної та оптової торгівлі.
  • Інтенсивність офіційних ліквідацій підприємств під час повномасштабної війни у порівнянні з 2021 роком найбільше зросла в Одеській, Запорізькій та Київській областях.
  • Натомість суттєве зниження закриттів бізнесу спостерігалося у таких регіонах як Херсонська, Харківська та Донецька області. На жаль, цей тренд пов'язаний з окупацією частини регіонів, а не з покращенням умов ведення бізнесу.

За даними YC.Market у 2023 році в Україні закрили понад 4 тисячі компаній — це вдвічі менше ліквідованих фірм, ніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році.

В Києві, Одеській, Дніпропетровській, Львівській та Київській областях кількість закритих компаній у 2023 році була найвищою.

Якщо ж проаналізувати динаміку закриття компаній під час війни, то Одеська, Запорізька та Київська області стали тими регіонами, де інтенсивність ліквідації підприємств зросла найбільше. Це означає, що в регіонах суттєво погіршилися умови для ведення бізнесу.

Найбільше за час повномасштабного вторгнення постраждав ринок юридичних послуг.

«Якщо серед 100 випадково відібраних українських компаній банкрутів у 2021 році було лише 2,3% юридичних фірм, то серед усіх ліквідованих бізнесів під час повномасштабної війни на юридичний сектор уже припадає аж 4,7%», — пояснив Корнилюк.

Така тенденція може бути свідченням підвищенням концентрації в даній достатньо фрагментованій галузі: в умовах війни більше шансів на виживання виявилось у крупних правничих фірм.

Другою галуззю, що найбільше постраждала під час війни є сільське господарство. Також серед лідерів із негативною динамікою опинилися такі сектори, як операції з нерухомістю, медичні заклади та фінпослуги.

Знизилась інтенсивність ліквідацій компаній за більш ніж два роки війни в секторах водопостачання, деревообробки, роздрібної і оптової торгівлі.

«Причини зниження частки в закритті підприємств даних індустрій варто шукати в галузевій специфіці. Сфера водопостачання, будівництва, громадського харчування, як і великі торгові мережі, відносяться до критичної інфраструктури, необхідність функціонування якої набуває нової ваги в воєнний час. Крім того, не можливо знехтувати і роллю сектору будівництва для відновлення та відбудови», — зазначає Корнилюк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами