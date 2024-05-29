Аграрії та юристи найчастіше закривали бізнес за час великої війни — дослідження YC.Market

На основі аналізу того, в яких секторах/регіонах почали інтенсивніше закриватись компанії під час повномасштабної війни, фінансовий аналітик YouControl.Market Роман Корнилюк розрахував динаміку частки кожного сектору в загальній кількості офіційно відправлених на ліквідацію фірм.

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Ключові факти

Найбільше за час великої війни в Україні закрилося аграрних підприємств — 1261 компанія за період із 2022 року по перший квартал 2024 року включно.

Ринок юридичних послуг за час повномасштабного вторгнення постраждав найбільше: закриття юридичних компаній за час повномасштабної війни зросло вдвічі. Тобто якщо у 2021 році на юридичний сектор припадало 2,3% усіх припинень бізнес-діяльності в Україні, то за період повномасштабної війни частка закритих юридичних компаній зросла до 4,7%.

Знизилась інтенсивність ліквідацій компаній за більш ніж два роки війни в секторах водопостачання, деревообробки, роздрібної та оптової торгівлі.

Інтенсивність офіційних ліквідацій підприємств під час повномасштабної війни у порівнянні з 2021 роком найбільше зросла в Одеській, Запорізькій та Київській областях.

Натомість суттєве зниження закриттів бізнесу спостерігалося у таких регіонах як Херсонська, Харківська та Донецька області. На жаль, цей тренд пов'язаний з окупацією частини регіонів, а не з покращенням умов ведення бізнесу.

За даними YC.Market у 2023 році в Україні закрили понад 4 тисячі компаній — це вдвічі менше ліквідованих фірм, ніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році.

В Києві, Одеській, Дніпропетровській, Львівській та Київській областях кількість закритих компаній у 2023 році була найвищою.

Якщо ж проаналізувати динаміку закриття компаній під час війни, то Одеська, Запорізька та Київська області стали тими регіонами, де інтенсивність ліквідації підприємств зросла найбільше. Це означає, що в регіонах суттєво погіршилися умови для ведення бізнесу.

Найбільше за час повномасштабного вторгнення постраждав ринок юридичних послуг.

«Якщо серед 100 випадково відібраних українських компаній банкрутів у 2021 році було лише 2,3% юридичних фірм, то серед усіх ліквідованих бізнесів під час повномасштабної війни на юридичний сектор уже припадає аж 4,7%», — пояснив Корнилюк.

Така тенденція може бути свідченням підвищенням концентрації в даній достатньо фрагментованій галузі: в умовах війни більше шансів на виживання виявилось у крупних правничих фірм.

Другою галуззю, що найбільше постраждала під час війни є сільське господарство. Також серед лідерів із негативною динамікою опинилися такі сектори, як операції з нерухомістю, медичні заклади та фінпослуги.

Знизилась інтенсивність ліквідацій компаній за більш ніж два роки війни в секторах водопостачання, деревообробки, роздрібної і оптової торгівлі.

«Причини зниження частки в закритті підприємств даних індустрій варто шукати в галузевій специфіці. Сфера водопостачання, будівництва, громадського харчування, як і великі торгові мережі, відносяться до критичної інфраструктури, необхідність функціонування якої набуває нової ваги в воєнний час. Крім того, не можливо знехтувати і роллю сектору будівництва для відновлення та відбудови», — зазначає Корнилюк.