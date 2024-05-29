Найбільший банк Європи HSBC завершив вихід з рф

Британський банк HSBC завершив продаж свого російського підрозділу Експобанку після двох років переговорів та невизначеності. Про це повідомляє Reuters.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Вихід банку з території росії очікувався з лютого, коли путін дав добро на продаж активів. Представник HSBC підтвердив, що банк передав право власності на бізнес російському кредитору.

HSBC вперше оголосив у червні 2022 року про свою згоду продати 100% акцій російського підрозділу Експобанку.

Указ 2022 року забороняє інвесторам із «недружніх» країн — тих, які запровадили санкції проти росії за війну проти України, — продавати акції ключових енергетичних проєктів та банків без явного схвалення президента.

У заяві Експобанку йдеться, що підрозділ продовжить працювати, але під новою назвою.