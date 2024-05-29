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29 травня 2024, 18:16

В МВС пояснили, як обміняти електронні документи водія

У Головному сервісному центрі МВС розповіли, як правильно обміняти електронні документи водія — посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

У Головному сервісному центрі МВС розповіли, як правильно обміняти електронні документи водія — посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниУкраїна — перша країна у світі, де можна використовувати лише електронний документ без виготовлення пластикового бланка.
Фото: freepik.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Україна — перша країна у світі, де можна використовувати лише електронний документ без виготовлення пластикового бланка. Мова йде про е-посвідчення водія та е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, які відображаються у застосунку «Дія».

«Вони є повноцінною альтернативою пластикових документів та дозволяють громадянам не сплачувати за бланкову продукцію», — йдеться в повідомленні.
Однак електронні документи дійсні лише на території України. Поки що міжнародне законодавство у сфері дорожнього руху не регулює використання цифрових документів.

«Часто до сервісних центрів МВС громадяни звертаються з проханням виготовити дублікат електронного документа на бланку. Але такої процедури не передбачено. Для того, аби отримати пластиковий документ, потрібно обміняти електронний», — заявили в МВС.

Як обміняти е-посвідчення водія

Замовити обмін посвідчення водія в Україні можливо трьома способами:

Аби обміняти електронне водійське посвідчення на пластикове у сервісному центрі МВС, потрібно мати при собі паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання, довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків, пред’явити посвідчення в «Дії» та оплатити послугу обміну посвідчення та вартість бланка.

Це вартуватиме орієнтовно 572 гривні. Після обміну буде виданий документ з новим номером та серією.

Як обміняти е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

Часто при перереєстрації авто в «Дії» громадяни замовляють електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без виготовлення на пластиковому бланку.

Аби його обміняти на пластикове, потрібно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС, взяти талон на перереєстрацію транспортного засобу та оформити нове свідоцтво.

Для отримання послуги потрібні такі документи: паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання, довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в «Дії».

Також потрібно буде сплатити за послугу перереєстрації та бланкову продукцію — орієнтовна вартість 836 гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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