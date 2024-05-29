Robinhood викупить свої акції на $1 млрд

Рада директорів онлайн-брокера Robinhood Markets схвалила програму зворотного викупу акцій на суму $1 млрд. Про це повідомляється в прес-релізі компанії.

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Як зазначається, цей крок «демонструє впевненість керівництва у фінансовій стійкості та перспективах подальшого зростання».

Програма покликана повернути акціонерам прибуток у зв'язку зі зростанням бізнесу та грошового потоку. Вона буде запущена в ІІІ кварталі поточного року і триватиме протягом двох-трьох років залежно від ринкових умов, вартості цінних паперів та альтернативних інвестиційних можливостей.

Онлайн-брокер заснований у 2012 році, він надає інвесторам доступ до фінансових ринків, дозволяє торгувати акціями, паями біржових фондів (ETF), опціонами, криптовалютою та частками акцій без комісій. Криптовалютний підрозділ Robinhood Crypto було запущено у лютому 2018 року.

Компанія котирується на американській фондовій біржі Nasdaq під тикером HOOD. На 29 травня акції торгуються за $20,47. При цьому за місяць їхня вартість зросла на 20%, а з початку року — на 61%.