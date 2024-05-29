МВФ покращив прогноз зростання ВВП Китаю, але ріст буде короткостроковим

Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання економіки Китаю з 4,6% до 5% на 2024 рік. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Перегляд прогнозу пов'язаний з неочікувано високими темпами зростання ВВП Китаю в першому кварталі до 5,3%.

Водночас у Фонді прогнозують, що зростання китайської економіки сповільниться до 4,5% у 2025 році та до 3,3% до 2029 року.

«Нещодавні зусилля китайського уряду щодо стимулювання економіки дають короткострокові позитивні результати. Водночас поки що не видно виходу із затяжної кризи ринку нерухомості, який тисне на споживачів, бізнес та інвесторів», — йдеться у звіті МВФ.

Оновлений прогноз МВФ збігається з цільовим показником китайського уряду, який планує зростання економіки у 5% у 2024 році.