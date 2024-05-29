Приплив коштів в криптофонди досяг $1 млрд, екс-топменеджеру FTX дали 7,5 років в’язниці: що нового на ринку

Частка Ethereum на спотовому ринку зросла на тлі схвалення заявок на ETF

Розрив між обсягом торгів на спотовому ринку в біткоїнах і Ethereum скоротився до $1,3 млрд 27 травня 2024 року. Про це повідомляє The Block.

Це вказує на зростання частки другого активу в цьому секторі, зазначили експерти.

Станом на 27 травня, обсяг торгів на спотовому ринку в біткоїнах становив $11,8 млрд. Для Ethereum цей показник дорівнює $10,43 млрд.

Для порівняння, у березні 2024 року різниця між ними становила до $15 млрд, у квітні — до $10 млрд. Скорочення розриву вказує на те, що частка Ethereum на спотовому ринку зросла, зазначили експерти.

Колишнього топменеджера FTX засудили до 7,5 років в’язниці

Суд Південного округу Нью-Йорка засудив екс-CEO багамського підрозділу FTX Раяна Саламе до 90 місяців (7,5 років) тюремного ув’язнення.

За даними Міністерства юстиції США, він також отримав три роки умовно, зобов’язаний виплатити $6 млн як конфіскацію і понад $5 млн — реституцію.

Прокурор Даміан Вільямс підкреслив, що дії Саламе підірвали довіру суспільства до виборів і фінансової системи.

«Саламе погодився просувати інтереси FTX, Alameda Research і своїх спільників через незаконну кампанію політичного впливу та неліцензовану діяльність із переказу грошових коштів. Незаконні дії допомогли FTX рости швидше і ставати більше», — заявив Вільямс.

У вересні 2023 року Саламе визнав себе винним за кримінальними звинуваченнями, пов’язаними з крахом криптовалютної біржі FTX. Йдеться про змову з метою внесення незаконних пожертвувань і ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей.

Приплив коштів в криптофонди досяг $1 мільярда

У період із 20 по 25 травня 2024 року приплив капіталу в криптофонди склав $1,05 млрд. Про це йдеться в щотижневому звіті CoinShares.

Аналітики зазначили, що вже третій тиждень поспіль інвестиційні продукти на базі цифрових активів демонструють позитивну динаміку.

У CoinShares додали, що сукупний приплив за рік досяг позначки в $14,9 млрд.

Що стосується розподілу даних за активами, то лідером за припливом стали продукти на базі біткоїна — $1,01 млрд. Ethereum-фонди залучили $35,5 млн. Відтік коштів з біткоїн-продуктів, що дозволяють відкривати шорт-позиції, становив $4,3 млн. У звіті зазначається, що це свідчить про позитивні настрої на ринку.

На регіональному рівні лідером з відтоку капіталу став Гонконг — $28,6 млн. За ним йде Швеція $24,6 млн, замикає трійку Канада — $8,3 млн. У США — приплив на суму $1,029 млрд.

HTX обійшла Coinbase за обсягами спотової торгівлі

Криптовалютна біржа HTX (раніше Huobi) вперше обійшла компанію Coinbase за обсягами спотової торгівлі. Про нове досягнення платформи повідомив консультант HTX і засновник блокчейна Tron Джастін Сан.

Сан зазначив, що зростання показників біржі є гарним початком, однак у HTX ще все попереду. У своєму повідомленні він послався на дані агрегатора CoinGecko.