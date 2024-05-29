Капіталізація Nvidia б'є рекорди й наближається до Apple

Акції Nvidia зросли приблизно на 6% і досягли рекордного максимуму, в результаті чого ринкова вартість акцій наближається до Apple. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Під час останніх торгів акції зупинилися на рівні $1139 і ринкова капіталізація Nvidia досягла $2,8 трлн, порівняно з $2,9 трлн для Apple, яка є другою за вартістю компанією на Волл-стріт після Microsoft.

Її акції зросли на 8% до $1,149.39 протягом сесії, що є рекордним показником за один день. У другій половині дня акції Apple впали на 0,2%.

Акції Nvidia зросли майже на 13% після того, як минулого тижня компанія спрогнозувала прибуток у другому кварталі вище очікувань Волл-стріт і оголосила про дроблення акцій, що схвилювало інвесторів, які продовжують робити ставки на компанію.