Курс валют на 29 травня: долар у банках подорожчав на 20 копійок, євро — на 25 копійок

У середу на готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу. Євро додало 15 копійок у купівлі та 25 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 7 копійок, а у продажу 10 копійок. Євро подорожчало на 12 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,30−40,90 грн. Євро купують за 43,80 грн, а продають за 44,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,90−41,10, євро — 44,50−44,73 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,42−40,45 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,87−43,89 грн/євро.

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