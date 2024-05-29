Укренерго: Відключення світла на сьогодні не заплановані

Сьогодні, 29 травня, в Україні не планують запроваджувати графіки відключень електроенергії для населення та промисловості. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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«29 травня відключення не прогнозуються», — йдеться у повідомленні.

В компанії також зазначили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування обмежень попередять додатково.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів під час засідання 24 травня затвердив постанову, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень електроенергії для споживачів.