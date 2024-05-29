Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 300 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 505 100 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
29 травня 2024, 8:24
Втрати ворога за 28 травня: 1 300 російських окупантів, 8 танків та 28 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 505100 (+1300) осіб,
- танків — 7700 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 14891 (+33) од,
- артилерійських систем — 13066 (+37) од,
- РСЗВ — 1087 (+2) од,
- засоби ППО — 815 (+0) од,
- літаків — 357 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10510 (+28),
- крилаті ракети — 2222 (+0),
- кораблі /катери — 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17796 (+56) од,
- спеціальна техніка — 2142 (+20).
Джерело: Мінфін
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