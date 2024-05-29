Національний банк України встановив на 29 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,3958 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 9 копійок.
29 травня 2024, 8:02
Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на 9 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 29 травня встановив офіційний курс євро на рівні 43,97 43,75 грн. Європейська валюта подорожчала на 22 копійки.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
ГЄніїв тут короче валом, мега топ дрочъ єкспєртів фінансових))