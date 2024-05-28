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28 травня 2024, 19:43

Турбізнес збільшив на 61% платежі до бюджету

Представники туристичної галузі сплатили до бюджету 616 млн 391 тис. грн у першому кварталі 2024 року, що на 61% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли до бюджету надійшло 383 млн 221 тис. грн. Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства з розвитку туризму (ДАРТ), передає «Інтерфакс-Україна».

Представники туристичної галузі сплатили до бюджету 616 млн 391 тис.

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Водночас у ДАРТ уточнюють, що до повномасштабного вторгнення, 2021 року, до держбюджету надійшло 629 млн 135 тис. грн.

«Надходження до бюджету за перший квартал поточного року чітко демонструють, що туризм не лише адаптувався до непростих умов праці під час воєнного стану, а й розвивається — створює робочі місця та підтримує місцеві громади. Податки від туристичної галузі — це важлива частина економіки, яка зараз працює на підтримання нашої армії», — зазначила голова ДАРТ Мар'яна Олеськів, слова якої наведені у пресрелізі.

Агентство зазначило, що в січні-березні на 19% порівняно з першим кварталом роком раніше збільшилася загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю. Кількість юридичних осіб збільшилася на 6%, а фізичних — на 24%.

Найбільшу частку надходжень до держбюджету (64%) сплачено готелями — 395 млн 194 тис. грн. Це на 69% більше, ніж за аналогічний період 2023 року (233 млн 693 тис. грн) і на 32% більше за аналогічний період 2022 року (299 млн 782 тис. грн). У довоєнному 2021-му в січні-березні від готелів до скарбниці надійшла майже аналогічна сума — 394 млн 576 тис. грн.

Удвічі зросли податкові надходження від діяльності туристичних операторів — 88 млн 727 тис грн проти 44 млн 854 тис грн за аналогічний період минулого року. 2021 року від туроператорів до скарбниці держави надійшло 47 млн грн.

Крім цього, зросли податкові надходження і від діяльності туристичних агентств — 50 млн 330 тис. грн проти 33 млн 844 тис. грн за аналогічний період 2023 року і 46 млн 238 тис. грн у січні-березні-2021).

На 41% у 2024 році зросла частка сплаченого податку від діяльності турбаз і дитячих таборів відпочинку. До бюджету від цих засобів розміщення надійшло в першому кварталі 36 млн 180 тис. грн податку проти 25 млн 653 тис. грн за перші три місяці минулого року. Однак якщо порівнювати з аналогічним періодом 2021 року, то податкові надходження впали на 70% зі 119 млн 183 тис. грн.

Зафіксовано приріст сплачених податків від діяльності кемпінгів та стоянок для житлових автофургонів — 704 тис. грн. проти 499 тис. грн. Хоча порівняно з 2021 роком податки від діяльності цих засобів розміщення нижчі вдвічі, тоді до бюджету надійшло 1 млн 535 тис. грн.

Джерело: Мінфін
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