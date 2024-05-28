Падіння гривні уповільнило зниження цін на автогаз

З 20 по 27 травня середня роздрібна вартість скрапленого газу зменшилася на 0,05 грн/л, до 26,71 грн/л. Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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У середньому найбільше зниження вартості газу — на 0,50 грн/л — зафіксовано у дніпропетровській мережі Neftek і миколаївській «Кворум».

Точкове зниження цін на газ у «БРСМ-Нафті» призвело до зростання різниці між середньою вартістю на ресурс у преміум- і дискаунт-мережах до майже 3 грн/л.

Зростання долара

Ритейлери кажуть, що частину потенціалу зниження цін «з'їла» зміна валютного курсу. За даними «Мінфіну», за тиждень долар зріс відносно гривні на 0,62 грн/$, до 40,31 грн/$.

Крім того, частина операторів зазначає, що зниження втрачає значущість у збільшенні продажів.

«Щоб якось привернути увагу клієнта, зараз потрібно знизити ціну на стелі мінімум на 1 грн/л. Але, за нашими підрахунками, навіть зниження на 2 грн/л не допоможе повернути реалізацію», — розповіли в одній із паливних мереж.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 20 по 27 травня 2024 р., грн/л: