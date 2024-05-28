Що готує найбільша кредитна конференція року Ukrainian Credit Conference

Вперше з IV кварталу 2021 року банки прогнозують підвищення якості кредитного портфеля. До того ж очікують зростання обсягів кредитування бізнесу й населення впродовж наступних 12 місяців. В I кварталі 2024 року НБУ зафіксував поліпшення оцінок стосовно основних показників кредитування.

Все це свідчить про одне — ситуація з кредитуванням в Україні помітно покращується. А щоб отримати повну інформацію про останні зміни на ринку кредитування долучайтеся до конференції Ukrainian Credit Conference (UCC), яка відбудеться вже 28 червня у Києві.

Для кого Ukrainian Credit Conference?

На конференції будуть присутніми представники банків, МФО, страхових компаній, платіжних провайдерів — від розробників і креаторів до СЕО та керівників.

Загалом очікується близько 150 учасників та 20 спікерів — експертів українського ринку кредитування, які у форматі нетворкінгу ділитимуться досвідом своєї роботи та практичними кейсами.

Прийти на захід варто тим, хто хоче знати про останні тенденції та зміни в кредитуванні, а також презентувати свої продукти та послуги широкій аудиторії, знайти нових клієнтів та партнерів.

Які головні теми конференції?

Учасники заходу зможуть прослухати доповіді спікерів та особисто взяти участь у дискусії. Програма конференції розрахована на 10 годин, протягом яких гості зможуть отримати актуальні прогнози щодо розвитку ринку кредитування та особисто взяти участь у дискусіях.

В межах конференції фахівці розкажуть детальніше про дотримання законодавства про захист прав споживачів на ринку надання кредитних послуг.

Учасники зможуть долучитися до обговорення щодо зміни на ринку кредитування за перші шість місяців 2024 року.

Також теми дискусії стосуватимуться зниження ризиків заборгованості через телеком-скоринг. Окремо підійматиметься питання розвитку ринку кредитних послуг, а також того, яку роль в цих процесах відіграють держава, нові технології та політика НБУ, зокрема і щодо облікової ставки.

Про це та багато іншого учасники конференції зможуть дізнатися вже менше ніж за місяць.

Як долучитися?

Насамперед, хочемо зауважити, що для тих, хто поспішить придбати квитки одними з перших чекають приємні бонуси — можливість придбати квитки для «ранніх пташок». Ціна вас приємно здивує.

Для того, щоб долучитися до заходу на найбільш вигідних умовах, вже зараз переходьте за посиланням та замовляйте квитки. Спеціальна знижка діє лише до 10 червня 2024 року.

Ukrainian Credit Conference (UCC) — це не лише платформа для встановлення ділових та дружніх контактів, зустрічі з потенційними партнерами, інвесторами та клієнтами. Це також унікальна можливість тримати руку на пульсі останніх змін на ринку кредитування та прогнозів щодо його розвитку. Тож не зволікайте!