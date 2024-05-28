Обмін криптовалют на кеш

Сьогодні все більше людей користуються криптовалютами, а за цим прийшов запит і на безпечний та надійний обмін. Особливою популярністю користується обмін в готівку — не те через анонімність такого способу, не те бо комісії вигідніше, не те бо люди стали більше користуватись готівкою. Давайте розбиратися детальніше.

Що таке обмін криптовалют?

Обмін криптовалют — це процес купівлі або продажу цифрових активів на фіатні кошти, тобто більш традиційну валюту, типу долари, євро, гривні. Фіат — це не обов'язково тільки готівка, це може бути і заведення коштів на банківський рахунок. Але саме в цій статті ми поговоримо про готівку, тобто як виводити криптовалюту в звичайні паперові гроші в потрібній валюті.

Де краще обмінювати криптовалюту на кеш?

Існує кілька способів обміну криптовалюти на готівку, кожен з яких має свої переваги та недоліки. Розглянемо кожен з них.

Криптобіржі

Binance, Bybit, KuCoin, Coinbase, WhiteBit, Kraken і т.д. — зазвичай ці біржі це централізовані платформи, що пропонують широкий спектр послуг для обміну криптовалют. Зазвичай це відбувається на Р2Р (peer to peer, тобто особа до особи) — на спеціальній під-платформі біржі клієнт розміщує ордер на продажу або покупку монет за курсом, який вони можуть запропонувати, а інша людина знаходить такий офер і погоджується на угоду, використовуючи внутрішній криптогаманець.

Біржі досить безпечні, також немає комісії, але вони мають два суттєві недоліки — відсутність можливості обмінювати на або з готівки і не анонімність. Біржі не є децентралізованими, у них є центральний контролюючий орган, отримуючи доступ до криптогаманця біржі кожна людина має пройти KYC.

Криптообмінники

Це сайти, що надають послуги швидкої конвертації цифрових валют у фіатні гроші. Вони часто мають простий інтерфейс, відсутність верифікації, хорошу швидкість обробки транзакцій, низькі комісії. Одні переваги, а в чому ж недоліки? Не так просто знайти обмінник, що гарантує безпеку, а часто потрібно пройтись по кільком десяткам майданчиків щоб обрати найкращий курс, відсутність комісії, підходящі ліміти і резерви, тощо.

Приватні угоди

Такі угоди між фізичними особами можуть бути вигідними з точки зору відсутності комісій та можливості домовитися про вигідний курс. Але де знайти потрібну людину і бути впевненим що це не шахрай? Такий варіант підходить хіба що для чатів ЖК, де люди можуть зустрітися особисто і поміняти свою криптовалюту.

Як безпечно обміняти криптовалюту на готівку?

Перші дві опції, описані раніше, є надійними на перший погляд. Але біржі не гарантують анонімності, а криптообмінники потрібно обирати по певним категоріям, та й не завжди знаєш яка з них дійсно гарантує безпечний обмін криптовалюти. Найкращий варіант — це користуватись сервісом Obmify. Це моніторинг онлайн обмінників, що збирає інформацію про актуальні курси, комісії, резерви, ліміти, та має власну базу відгуків від реальних людей.

Як міняти криптовалюту в готівку без банків і моніторингу?

Криптообмінники — ваш надійний варіант, якщо знаходити їх через Obmify. За допомогою правильно обраної обмінки ви можете обміняти свою криптовалюту на кеш в обхід всіх банків і моніторингу, на відміну від біржі. Заходьте на Obmify, вводьте в калькулятор суму обміну, дивіться на пункти «резерв» і «ліміт», і обирайте обмінник без ризику.

Як виводити крипту на картку через криптообмінники?

Вивід криптовалюти на банківську картку можливий як через біржі, так і через криптообмінники. Тут все максимально просто — знаходите криптообмінник на Obmify по найкращому курсу і без комісії, переходите на їх сайт, з криптогаманця переводите необхідну суму криптовалюти і вказуєте картку, на яку мають зайти кошти. Зазвичай такий обмін займає від декількох хвилин до години.