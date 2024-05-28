Національний банк анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії трьом небанківським фінансовим установам. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
28 травня 2024, 13:54
НБУ анулював ліцензії трьом фінансовим компаніям
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Відповідне рішення було ухвалено на підставі заяв самих компаній. А саме:
- ТОВ «ФК «Фінар» анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання таких послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
- ТОВ «ФК «Фінєвровектор» — ліцензію з правом надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та фінансовий лізинг;
- ТОВ «ФК «Ампір Капітал» — анульовано ліцензію з правом надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та фінансовий лізинг.
Крім того, дані компанії НБУ виключив з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій на діяльність фінансової компанії.
Також на підставі власних заяв чотирьом компаніям надано погодження зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії, а саме:
- ТОВ «Гармонія Фінанс» — виключено з ліцензії таку фінансову послугу, як фінансовий лізинг.
- ТОВ «ФК «А Фінанс» — виключено з ліцензії таку фінансову послугу, як факторинг;
- ТОВ «ФК Магнат» — виключено з ліцензії такі фінансові послуги, як факторинг, фінансовий лізинг;
- ТОВ «ФК «Фінанс Юніон С» — виключено з ліцензії такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 24 травня 2024 року.
Джерело: Мінфін
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