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28 травня 2024, 13:54

НБУ анулював ліцензії трьом фінансовим компаніям

Національний банк анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії трьом небанківським фінансовим установам. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії трьом небанківським фінансовим установам.
Фото: НБУ

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Відповідне рішення було ухвалено на підставі заяв самих компаній. А саме:

  • ТОВ «ФК «Фінар» анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання таких послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
  • ТОВ «ФК «Фінєвровектор» — ліцензію з правом надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та фінансовий лізинг;
  • ТОВ «ФК «Ампір Капітал» — анульовано ліцензію з правом надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та фінансовий лізинг.

Крім того, дані компанії НБУ виключив з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій на діяльність фінансової компанії.

Також на підставі власних заяв чотирьом компаніям надано погодження зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії, а саме:

  • ТОВ «Гармонія Фінанс» — виключено з ліцензії таку фінансову послугу, як фінансовий лізинг.
  • ТОВ «ФК «А Фінанс» — виключено з ліцензії таку фінансову послугу, як факторинг;
  • ТОВ «ФК Магнат» — виключено з ліцензії такі фінансові послуги, як факторинг, фінансовий лізинг;
  • ТОВ «ФК «Фінанс Юніон С» — виключено з ліцензії такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 24 травня 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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