НБУ анулював ліцензії трьом фінансовим компаніям

Національний банк анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії трьом небанківським фінансовим установам. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Відповідне рішення було ухвалено на підставі заяв самих компаній. А саме:

ТОВ «ФК «Фінар» анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання таких послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ «ФК «Фінєвровектор» — ліцензію з правом надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та фінансовий лізинг;

ТОВ «ФК «Ампір Капітал» — анульовано ліцензію з правом надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та фінансовий лізинг.

Крім того, дані компанії НБУ виключив з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій на діяльність фінансової компанії.

Також на підставі власних заяв чотирьом компаніям надано погодження зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії, а саме:

ТОВ «Гармонія Фінанс» — виключено з ліцензії таку фінансову послугу, як фінансовий лізинг.

ТОВ «ФК «А Фінанс» — виключено з ліцензії таку фінансову послугу, як факторинг;

ТОВ «ФК Магнат» — виключено з ліцензії такі фінансові послуги, як факторинг, фінансовий лізинг;

ТОВ «ФК «Фінанс Юніон С» — виключено з ліцензії такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 24 травня 2024 року.