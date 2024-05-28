У січні — березні 2024 року виторг мережі «Аврора» зріс на 55,2%, до 8 млрд грн. Про це йдеться у фінансовій звітності компанії на YouControl.
28 травня 2024, 11:14
«Аврора» збільшила виторг у першому кварталі на 55%, а чистий прибуток сягнув 1 млрд грн
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Бізнес «Аврори» нараховує понад 1300 магазинів по всій Україні. Виторг мережі торік зріс на 93,5%, зокрема, з 13,9 млрд грн до 26,9 млрд грн.
За перші три місяці 2024 року виторг ТОВ «Вигідна покупка» («Аврора») становив 8 млрд грн. Це на 55,2% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Тоді виторг компанії становив 5,2 млрд грн.
Прибуток компанії за перший квартал поточного року збільшився на 11,1% до 1 млрд грн. У 2023 році він становив 907,5 млн грн.
Джерело: Мінфін
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