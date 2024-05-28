Курс валют на 28 травня: долар та євро продовжують зростати

У вівторок на готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу. Євро додало 15 копійок у купівлі та 18 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 1 копійку, а у продажу 5 копійок. Євро подорожчало на 12 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,10−40,62 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,17 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,60−40,75, євро — 44,15−44,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,29−40,31 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,82−43,83 грн/євро.

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