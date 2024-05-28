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28 травня 2024, 8:49

Франція попереджає, що китайська промисловість загрожує світовій економіці

Уся світова економіка знаходиться під загрозою через надлишок дешевого китайського експорту. Про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, повідомляє Bloomberg.

Уся світова економіка знаходиться під загрозою через надлишок дешевого китайського експорту.
Фото: freepik.com

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«У нас є проблема з економічною моделлю, за якою Китай виробляє все більше і більше дешевих промислових товарів, оскільки це може становити загрозу не лише для ЄС, не лише для США, але й для глобальної світової економіки», — сказав Ле Мер.

Провідні промислово розвинені країни об'єднуються для більш жорсткої та згуртованої боротьби з надлишковими потужностями у Китаї, які, на їхню думку, загрожують їхнім вітчизняним виробникам.

На зустрічі міністрів фінансів G-7 в Італії, Китай також піддався різкій критиці щодо його участі в глобальній системі торгівля. Очікується, що потенційні мита ЄС будуть значно нижчими, ніж у недавно введені США, і ґрунтуватимуться на іншому підході в рамках правил і процедур Світової організації торгівлі.

На зустрічі G-7 Ле Мер сказав, що країни-члени повинні посилити обмін інформацією та створити спільну оцінку промислової практики Китаю. Проте, він наполягав на тому, що ЄС має всі необхідні інструменти для відновлення рівних умов гри.

Розвиток ШІ

Французький міністр сказав, що він прагне зберегти прибутки від багаторічної політики уряду та інвестицій для побудови власної промисловості та технологічних секторів.

Ключовим пріоритетом є штучний інтелект, де Франція має намір зберегти лідерство в Європі.

Microsoft цього місяця оголосила про інвестиції в розмірі 4 млрд євро у французькі хмарні сервіси та інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ). Паризька компанія Mistral AI також оголосила про партнерство з Microsoft у лютому.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
28 травня 2024, 9:57
#
Только дошло?!
+
+30
Bookseller
Bookseller
28 травня 2024, 10:04
#
А чем плохо это для меня лично? Разве плохо, что будет дешёвый экспорт из Китая? Мне это только в плюс.
+
+15
kyiv13
kyiv13
28 травня 2024, 11:19
#
Це тимчасово. Ви бачили що відбулося в раші? Замість європейських автомобільних брендів зайшли китайські, які задовільнили попит. І зайшли одразу за відносно дешевими цінами. А на сьогодні кітайські бренди підняли ціни в доларах до рівня європейських брендів, так як русні більше нікуди діватися. І вони зараз в шоці піщать на своїх форумах.
+
+9
gucci
gucci
28 травня 2024, 10:09
#
Створили двох монстрів. Тепер розплачуватися час прийшов. Схід все пам’ятає і мститиме.
+
+54
Kharakternyk
Kharakternyk
28 травня 2024, 10:42
#
Самі перенесли туди виробництво, а тепер самі плачуться.
Самі надрукують трильйони, потім самі боряться з інфляцією.
Ось такий зараз професійний рівень.
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