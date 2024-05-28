Франція попереджає, що китайська промисловість загрожує світовій економіці

Уся світова економіка знаходиться під загрозою через надлишок дешевого китайського експорту. Про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, повідомляє Bloomberg.

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«У нас є проблема з економічною моделлю, за якою Китай виробляє все більше і більше дешевих промислових товарів, оскільки це може становити загрозу не лише для ЄС, не лише для США, але й для глобальної світової економіки», — сказав Ле Мер.

Провідні промислово розвинені країни об'єднуються для більш жорсткої та згуртованої боротьби з надлишковими потужностями у Китаї, які, на їхню думку, загрожують їхнім вітчизняним виробникам.

На зустрічі міністрів фінансів G-7 в Італії, Китай також піддався різкій критиці щодо його участі в глобальній системі торгівля. Очікується, що потенційні мита ЄС будуть значно нижчими, ніж у недавно введені США, і ґрунтуватимуться на іншому підході в рамках правил і процедур Світової організації торгівлі.

На зустрічі G-7 Ле Мер сказав, що країни-члени повинні посилити обмін інформацією та створити спільну оцінку промислової практики Китаю. Проте, він наполягав на тому, що ЄС має всі необхідні інструменти для відновлення рівних умов гри.

Розвиток ШІ

Французький міністр сказав, що він прагне зберегти прибутки від багаторічної політики уряду та інвестицій для побудови власної промисловості та технологічних секторів.

Ключовим пріоритетом є штучний інтелект, де Франція має намір зберегти лідерство в Європі.

Microsoft цього місяця оголосила про інвестиції в розмірі 4 млрд євро у французькі хмарні сервіси та інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ). Паризька компанія Mistral AI також оголосила про партнерство з Microsoft у лютому.