Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 460 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 503 800 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
28 травня 2024, 8:24
Втрати ворога за 27 травня: 1 460 російських окупантів, 21 танк та 15 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — 503800 (+1460) осіб,
- танків — 7692 (+21) од,
- бойових броньованих машин — 14858 (+40) од,
- артилерійських систем — 13029 (+48) од,
- РСЗВ — 1085 (+1) од,
- засоби ППО — 815 (+0) од,
- літаків — 357 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10482 (+15),
- крилаті ракети — 2221 (+0),
- кораблі /катери — 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17740 (+46) од,
- спеціальна техніка — 2122 (+4).
Джерело: Мінфін
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