Автоматична обробка даних вирішує проблеми зі звітністю

Після того як НБУ наприкінці грудня минулого року значно розширив перелік інформації, яку банки та інші кредитодавці мають надавати до Кредитного реєстру, багато фінустанов подивилися на піврічний перехідний період і зайнялися вирішенням більш нагальних питань. Сьогодні, коли строк подання звітності до реєстру невпинно наближається, виявилось, що нові дані у більшості випадків треба вносити вручну, адресні дані неактуалізовані або неповні, заповнення нової форми звітності вимагає залучення багатьох фахівців та часу.

Відтак у деяких фінустанов виникло щось схоже на тиху паніку — час спливає, приведення звітності до вимог НБУ вимагає серйозних зусиль, численні перейменування вулиць та населених пунктів створюють хаос у адресних базах, які у багатьох до того ж ще й не сформовані належним чином, містять помилки, застарілі дані та просто неповну інформацію.

Коли така інформація потрапляє до Національного банку, той не може її коригувати самостійно, внаслідок чого хаос мультиплікується: недостовірні та неповні дані поповнюють Кредитний реєстр, помилки накопичуються. Відтак, все менш достовірною стає інформація про позичальників, яку кредитні установи (банки, кредитні спілки, установи швидкого кредитування, тощо) самі запитують та отримують з реєстру.

Реакцію НБУ спрогнозувати нескладно. Регулятор не має змоги самостійно навести лад у реєстрі, але цілком може впливати на постачальників неякісної інформації. Заходи впливу давно відомі — штрафування винуватців. Тож фінустанови мають всі підстави рано чи пізно очікувати санкцій, або за ненадану вчасно інформацію, або за погану якість такої інформації.

Останнім часом команда DM Solutions бачить суттєве зростання попиту на моніторинг, виправлення та доповнення даних в адресних базах фінансових установ. І пов’язуємо цей попит саме з наближенням термінів надання звітності до НБУ за новою формою Кредитного реєстру 2.0. Ми навіть розробили спеціальний комплекс з продуктів, який дозволить автоматизувати підготовку бази до звітності та й просто для зручного використання.

Як це працює? Спеціальний програмний алгоритм аналізує адресну базу замовника та приводить її до еталонного вигляду. При цьому виправляються помилки у назвах вулиць та населених пунктів, додаються актуальні назви після перейменувань, поштові індекси до кожної адреси, інші адресні дані, яких не вистачає у базі. Будь-яка дублікація даних у базі усувається. Також для кожної адреси може бути надано статус відповідної території — тимчасово окупована, знаходиться у зоні бойових дій, підконтрольна Уряду, що дуже актуально у воєнний час та змін ситуації на фронті. Відкориговані бази даних дозволяють коректно працювати з Дія-ID та Банк-ID. При цьому швидкість обробки дуже висока — до 1 млн позицій за 36 хвилин, що дозволяє вкластися у жорсткі строки навіть тим, хто сильно забарився з підготовкою звітності.

До речі, така обробка адресних баз має значну цінність для фінустанов навіть якщо не брати до уваги звітність. Вона підвищує ефективність комунікацій з клієнтами, якість бізнес-аналітики та значно спрощує логістику. За 12 річним досвідом DM Solutions кількість, наприклад, дублів (та сама адреса, написана різними варіантами) у базах комерційних компаній може перевищувати 10%, що суттєво спотворює уявлення про кількість та географію проживання клієнтів. Тож обробка адресних баз допоможе уникнути зайвих видатків, краще зрозуміти своїх клієнтів і організувати дієві комунікації ними.