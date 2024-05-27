Укренерго не прогнозує на 28 травня обмежень споживання електроенергії

На завтра, 28 травня, відключення світла по всій території України не прогнозуються. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

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Як попередили в компанії, при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

Відключення залежать від погоди

В «Укренерго» пояснили, чому графіки відключень світла залежать від погоди.

«Певний час швидко покривати споживання допомагали гідроелектростанції, які також суттєво пошкоджені російськими ракетами. Але ті, що залишились, працювали на межі можливостей завдяки паводку. Зараз водопілля йде на спад і скоро закінчиться», — зазначили в «Укренерго».

Крім того, почалась ремонтна кампанія на атомних електростанціях, щоб підготувати їх до зими, а імпорту електроенергії теж недостатньо.

Відтак, вперше в історії української енергосистеми диспетчерам «Укренерго» доводиться настільки сильно покладатись на роботу сонячних електростанцій.