До закриття міжбанку курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу. Євро зросло на 16 копійок у купівлі та у продажу.
27 травня 2024, 17:36
Курс валют на вечір 27 травня: Долар на міжбанку зріс на 15 копійок, євро — на 16 копійок
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Відкриття 27 травня
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Закриття 27 травня
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Зміни
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40,14/40,18
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40,29/40,31
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15/13
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43,57/43,59
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43,73/43,75
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16/16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,00−40,50 грн. Євро купують за 43,35 грн, а продають за 43,99 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,59−40,70, євро — 44,03−44,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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