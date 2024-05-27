Господарський суд Києва визнав банкрутом чартерну авіакомпанію Bravo Airways та відкрив ліквідаційну процедуру. За даними на сайті Верховного суду, рішення було ухвалено 15 травня, передає liga.net.
27 травня 2024, 16:52
Українську Bravo Airways суд визнав банкрутом
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Що відомо
Справу про банкрутство ТОВ «Авіакомпанія Браво» порушили у лютому 2023 року за заявою Державної авіаційної служби. Компанія має борги перед нею на понад 4,6 млн грн.
Bravo Airways була заснована у 2012 році. До повномасштабної війни компанія базувалася в аеропорту Жуляни та мала три літаки: Boeing 737−500, Boeing 737−300, McDonnell Douglas 83.
Власниця Bravo Airways — Любов Орловська. До 2016 року вона також була засновницею авіакомпанії «Українські крила».
Джерело: Мінфін
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