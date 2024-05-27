«єВідновлення»: на Київщині за рік подали майже 21 тисячу заявок

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За словами першого заступника голови обладміністрації Миколи Бойка, процес відновлення об'єктів, що були пошкоджені у пристоличному регіоні внаслідок російської військової агресії, триває безперервно.

У Київській області вже відновили понад 17,5 тис. об'єктів. Це школи, дитсадки, лікарні, об'єкти критичної інфраструктури та житло.

Відновлення здійснюється коштом обласного та місцевих бюджетів, урядових програм, за сприяння міжнародних партнерів та фондів.

Зокрема активно триває процес відновлення пошкодженого за урядовою програмою «єВідновлення», яка розпочала роботу 10 травня минулого року.

За словами Бойка, в рамках першого етапу — надання грошової компенсації на проведення поточних і капітальних ремонтів — вже прийнято майже 11 300 позитивних рішень на загальну суму понад 1 млрд 415 млн грн.

Також активно триває робота з опрацювання заявок про надання сертифікатів на купівлю житла.