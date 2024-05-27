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27 травня 2024, 12:49

Іспанія надасть Україні військову допомогу на 1,1 млрд євро

Іспанія планує надати Україні рекордний пакет військової допомоги на понад 1,1 млрд євро під час візиту до країни президента України Володимира Зеленського 27 травня. До нього увійдуть ракети до ЗРК Patriot і танки Leopard, пише Forbes з посиланням на El Pais.

Іспанія планує надати Україні рекордний пакет військової допомоги на понад 1,1 млрд євро під час візиту до країни президента України Володимира Зеленського 27 травня.
Фото:depositphotos

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Деталі

Іспанія передасть Україні десяток критично важливих зенітних ракет Patriot. Також до пакета увійдуть 19 вживаних танків Leopard 2A4 німецького виробництва.

Серед іншого — озброєння іспанського виробництва, таке як засоби боротьби з безпілотниками і боєприпаси, зазначає газета.

Про новий пакет допомоги буде оголошено під час офіційного візиту президента Зеленського до Мадрида в понеділок, де він зустрінеться з премʼєр-міністром Педро Санчесом і королем Феліпе, пише видання.

Вартість пакета була затверджена іспанським урядом минулого місяця, але про його обсяг не повідомлялося.

Безпекова угода

Під час візиту Зеленського до Мадриду, Україна та Іспанія підпишуть двосторонню безпекову угоду, текст якої сторони погодили 7 травня.

15 травня президент Зеленський відклав усі майбутні закордонні візити, включно з поїздкою до Іспанії, яка була запланована на 17 травня, через наступ рф на півночі Харківської області.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
BatonUA
BatonUA
27 травня 2024, 12:57
#
Неочікувано, молодці
+
+15
Bookseller
Bookseller
27 травня 2024, 13:13
#
Батон, а в леопарде ты будешь ехать, или ты инвалид из Польши? Вот ты радуешься танкам, а почему ты тут, а не в танке?
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
27 травня 2024, 13:17
#
Бо насправді, диванні херої являються не лише жертвою пропаганди, а ще й конкретним с*иклом:)
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