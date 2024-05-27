Іспанія надасть Україні військову допомогу на 1,1 млрд євро

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Деталі

Іспанія передасть Україні десяток критично важливих зенітних ракет Patriot. Також до пакета увійдуть 19 вживаних танків Leopard 2A4 німецького виробництва.

Серед іншого — озброєння іспанського виробництва, таке як засоби боротьби з безпілотниками і боєприпаси, зазначає газета.

Про новий пакет допомоги буде оголошено під час офіційного візиту президента Зеленського до Мадрида в понеділок, де він зустрінеться з премʼєр-міністром Педро Санчесом і королем Феліпе, пише видання.

Вартість пакета була затверджена іспанським урядом минулого місяця, але про його обсяг не повідомлялося.

Безпекова угода

Під час візиту Зеленського до Мадриду, Україна та Іспанія підпишуть двосторонню безпекову угоду, текст якої сторони погодили 7 травня.

15 травня президент Зеленський відклав усі майбутні закордонні візити, включно з поїздкою до Іспанії, яка була запланована на 17 травня, через наступ рф на півночі Харківської області.