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27 травня 2024, 11:07

Євросоюз ввів санкції проти Медведчука

Європейський союз запровадив санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання Voice of Europe. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Чехії.

Європейський союз запровадив санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання Voice of Europe.
Фото:unian.net

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Деталі

У відомстві зазначили, що за пропозицією Чехії, Європейський союз вирішив внести до санкційного списку ЄС три організації, які працюють на кремль.

«Чеській дипломатії вдалося домогтися занесення до санкційного списку ЄС трьох організацій, які працюють на росію», — ідеться в повідомленні.

Першим у списку значиться «Голос Європи» — російський пропагандистський інструмент, що використовується росією, зокрема, для впливу на вибори до Європарламенту.

Також під санкції потрапили проросійські бізнесмени Артем Марчевський і Віктор Медведчук, які стоять за російською операцією впливу.

«Усі обмеження, які Чехія вже застосувала до юридичних осіб, тепер поширюються на всі 27 країн-членів ЄС», — ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що для Медведчука і Марчевського це означає заборону на в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС. Водночас усі кошти та економічні ресурси всіх трьох юридичних осіб заморожені на всій території ЄС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
27 травня 2024, 11:13
#
Як говориться — І пів року не пройшло:)
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 травня 2024, 13:39
#
И что?
Уважаемая редкция расскажите лучше сколько Украина и ЕС проиграли Судов в ЕСПЧ и сколько только Украина выплатила компенсаций …Уверен что этот гражданин тоже с легкостью выграет Суд.
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