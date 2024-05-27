Євросоюз ввів санкції проти Медведчука

У відомстві зазначили, що за пропозицією Чехії, Європейський союз вирішив внести до санкційного списку ЄС три організації, які працюють на кремль.

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«Чеській дипломатії вдалося домогтися занесення до санкційного списку ЄС трьох організацій, які працюють на росію», — ідеться в повідомленні.

Першим у списку значиться «Голос Європи» — російський пропагандистський інструмент, що використовується росією, зокрема, для впливу на вибори до Європарламенту.

½ Úspěch #CeskaDiplomacie!



❗️ Na sankční seznam Evropské unie se na návrh Česka 🇨🇿 dostaly tři subjekty pracující ve prospěch kremelského režimu.



❗️ Veškerá omezení, která již vůči nim uplatňovalo Česko, jsou teď platná pro všech 27 členských států EU. 🇪🇺



Více informací 👇 pic.twitter.com/5vTgp6LcuY — Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) May 27, 2024

Також під санкції потрапили проросійські бізнесмени Артем Марчевський і Віктор Медведчук, які стоять за російською операцією впливу.

«Усі обмеження, які Чехія вже застосувала до юридичних осіб, тепер поширюються на всі 27 країн-членів ЄС», — ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що для Медведчука і Марчевського це означає заборону на в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС. Водночас усі кошти та економічні ресурси всіх трьох юридичних осіб заморожені на всій території ЄС.