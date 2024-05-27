Європейський союз запровадив санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання Voice of Europe. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Чехії.
Євросоюз ввів санкції проти Медведчука
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Деталі
У відомстві зазначили, що за пропозицією Чехії, Європейський союз вирішив внести до санкційного списку ЄС три організації, які працюють на кремль.
«Чеській дипломатії вдалося домогтися занесення до санкційного списку ЄС трьох організацій, які працюють на росію», — ідеться в повідомленні.
Першим у списку значиться «Голос Європи» — російський пропагандистський інструмент, що використовується росією, зокрема, для впливу на вибори до Європарламенту.
½ Úspěch #CeskaDiplomacie!— Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) May 27, 2024
❗️ Na sankční seznam Evropské unie se na návrh Česka 🇨🇿 dostaly tři subjekty pracující ve prospěch kremelského režimu.
❗️ Veškerá omezení, která již vůči nim uplatňovalo Česko, jsou teď platná pro všech 27 členských států EU. 🇪🇺
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Також під санкції потрапили проросійські бізнесмени Артем Марчевський і Віктор Медведчук, які стоять за російською операцією впливу.
«Усі обмеження, які Чехія вже застосувала до юридичних осіб, тепер поширюються на всі 27 країн-членів ЄС», — ідеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що для Медведчука і Марчевського це означає заборону на в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС. Водночас усі кошти та економічні ресурси всіх трьох юридичних осіб заморожені на всій території ЄС.
Коментарі - 2
Уважаемая редкция расскажите лучше сколько Украина и ЕС проиграли Судов в ЕСПЧ и сколько только Украина выплатила компенсаций …Уверен что этот гражданин тоже с легкостью выграет Суд.