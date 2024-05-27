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27 травня 2024, 10:15

30 травня відбудеться перша конференція Forbes Ukraine про фінанси та інвестиції «Гроші для Перемоги»

Інвестувати? Почекати? Продавати? Війна змінює все, крім обов’язку лідера приймати виважені рішення. Вже наступного тижня понад 40 спікерів — керівників великих компаній, фінансистів, інвесторів, керівників міністерств і відомств — розкажуть про майбутнє, яке будують бізнес та держава.

На конференції поговоримо:

Безпека. Де Україна зупинить ворога? Якими ресурсами? Як трансформувати підтримку союзників з імпровізації у сталевий альянс на десятиліття?

Проблема-2025. Якою має бути рамка макроекономічної політики в умовах невизначеності? Відкладати реформи на «після війни» — розкіш, якої Україна не може собі дозволити, чи єдиний спосіб утримати згуртованість? Приватизація, права власності, податкова реформа.

Інструменти для інвестицій. Під час війни в Україні відроджується фондовий ринок. Нові гравці, нові ідеї, нові об'єкти для залучення інвестицій середнього класу.

Ринки капіталу. Чим наповнені інвестпортфелі найбільших приватних компаній країни? Залучення іноземних інвестицій — карго-культ чи дієвий спосіб поліпшення ділового клімату? Як полегшити перетік грошей з банковської системи в нові бізнес-проєкти?

Конференція Forbes — унікальна можливість зібрати воєдино інформацію та інсайти, які допоможуть впевненіше пройти шторм, який ми не обирали, але з якого маємо вийти переможцями. Розуміння — ключ до правильних рішень.

За промокодом MINFIN ви зможете придбати квиток зі знижкою 20%.

Джерело: Мінфін
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