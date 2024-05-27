Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 150 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 502 340 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
27 травня 2024, 8:24
Втрати ворога за 26 травня: 1 150 російських окупантів, 9 танків та 42 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 502340 (+1150) осіб,
- танків — 7671 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 14818 (+15) од,
- артилерійських систем - 12981 (+28) од,
- РСЗВ — 1084 (+1) од,
- засоби ППО — 815 (+1) од,
- літаків - 357 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10467 (+42),
- крилаті ракети — 2221 (+12),
- кораблі /катери — 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17694 (+55) од,
- спеціальна техніка — 2118 (+7)
Джерело: Мінфін
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