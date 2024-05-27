Укренерго встановило ліміти споживання електроенергії на 27 травня

27 травня ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 06:00 до 24:00. Про це йдеться в повідомленні Укренерго.

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При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

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Нагадаємо

З кінця березня росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК «Укренерго» з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.