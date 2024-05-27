В ОАЕ запровадили штрафи за майнінг на сільгосппідприємствах

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У відомстві наголосили, що майнінг може викликати різке зростання рахунків за електроенергію.

«Ця діяльність вважається неправомірним використанням ферми з метою, відмінною від її передбачуваного призначення», — цитує видання ухвалу.

В Управлінні уточнили, що за порушення передбачено штраф у розмірі до 10 000 дихрамів (~$2723).

Споживання електроенергії

Як пише видання forklog, майнінг біткоїна та інших цифрових активів на алгоритмі Proof-of-Work споживає значну кількість електроенергії, оплата якої складає більшу частину витрат.

Для їх зниження видобувачі криптовалюти прагнуть отримати доступ до якомога дешевшої розетки.

2023 року експерти компанії Luxor вивчили специфіку майнінгу в ОАЕ. Джаран Меллеруд і Ерік Віра звернули увагу на те, що тарифи для агрогосподарств ($0,012 за кВт·год), що субсидуються, нижчі навіть за встановлені для населення ($0,02 за кВт·год) і в рази менше ставок для промпідприємств — $0,073−0,099 за кВт· год.

Нагадаємо, влада Ірану для боротьби з нелегальним майнінгом з використанням субсидованої електроенергії ввела покарання у вигляді тюремного ув'язнення за повторне порушення.