Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на 19 копійок

Національний банк України встановив на 27 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,1153 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 19 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 27 травня встановив офіційний курс євро на рівні 43,49 грн. Європейська валюта подорожчала на 18 копійок.

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