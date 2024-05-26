Саудівська Аравія планує продати частку Aramco — Reuters

Саудівська Аравія планує продати багатомільярдні акції енергетичного гіганта Aramco. Про це Reuters повідомили два джерела, знайомих із цією справою.

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Деталі

За даними джерел, вже в червні відбудеться одна з найбільших фондових угод у регіоні.

«Пропозиція може зібрати близько $10 мільярдів. Підготовка триває, і деталі все ще можуть змінитися», — пише видання.

Акції будуть розміщені в Ер-Ріяді, і це буде повністю ринкова пропозиція, а не прискорений продаж протягом кількох днів, зазначають джерела.

Банки, включаючи Citigroup, Goldman Sachs і HSBC, повідомляє видання, були призначені для управління продажем.

Саудівська Аравія розпочала економічний перехід, відомий як «Бачення 2030», який ставить у центр майбутнього розвитку розширений приватний сектор і ненафтове зростання.

Уряд Саудівської Аравії залишається найбільшим акціонером Aramco з 90% акцій і сильно покладається на свої виплати.