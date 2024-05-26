Укренерго 26 травня не прогнозує обмеження споживання електроенергії

НЕК «Укренерго» не прогнозує на неділю, 26 травня, обмеження споживання електроенергії. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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«26 травня, протягом доби в усіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується», — ідеться у повідомленні.

Про зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження в Укренерго повідомлять додатково.

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Нагадаємо

З кінця березня росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК «Укренерго» з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.