ESG-фонди вперше пережили відтік коштів

Інвестори вперше за недовгий час існування ESG-фондів вивели з них більше коштів, ніж вклали, пише Financial Times (FT) з посиланням на дані EPFR. Усього з початку року відтік становив $38,5 млрд.

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Що відбувається на ринку

У цілому нині ринок колективних інвестицій зростає. З початку 2024 року глобальні фонди цінних паперів, які не націлені на ESG-інвестиції, отримали $216 млрд, згідно з даними EPFR, які наводить FT.

Різкий відтік міг бути викликаний низькою прибутковістю акцій багатьох компаній чистої енергетики, зростанням цін на сировину та негативним настроєм на ринках США, зазначає видання.

Як вважає стратег Societe Generale Артур ван Слоотен, відтік капіталу з ESG-фондів відбувається багато в чому через недостатню ефективність багатьох індексів ESG.

За його словами, компаніям, що управляють, потрібен «капітальний перегляд» стратегії. І в першу чергу необхідно змінити концепцію повного виключення певних секторів і знизити надмірний фокус на деякі галузі, такі як сонячна і вітряна енергетика.

У 2023 році чиста притока склала трохи менше ніж $17 млрд, при сукупному нетто-відтіку з усіх фондів цінних паперів у $19 млрд.

У попередні роки ESG-фонди показували набагато солідніший результат. 2022 року вони залучили понад $68 млрд, а 2021 року інвестори вклали в них понад $300 млрд, що стало максимальним припливом для цього виду фондів.