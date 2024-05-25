Укренерго повідомило, якими сьогодні будуть графіки відключення світла

25 травня графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України в години максимального вечірнього споживання — з 20:00 до 22:00. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

► Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить до кожного обленерго, нагадали в компанії.

Читайте: Кабмін зобов’язав обленерго забезпечити рівномірну черговість відключення світла

Нагадаємо

З кінця березня росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК «Укренерго» з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.