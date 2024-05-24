До закриття міжбанку курс долара зріс на 16 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 28 копійок у купівлі та у продажу.
24 травня 2024, 17:24
Курс валют на вечір 24 травня: на міжбанку долар зріс на 16 копійок, а євро на 28 копійок
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Відкриття 24 травня
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Закриття 24 травня
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Зміни
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39,98/40,02
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40,14/40,18
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16/16
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43,24/43,27
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43,52/43,55
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28/28
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,85−40,30 грн. Євро купують за 43,15 грн, а продають за 43,75 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,30−40,44, євро — 43,70−43,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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