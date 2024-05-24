Fin Blogger Award 2024 — як не проґавити найважливішу подію року для фінансових блогерів

Найкращих серед українських блогерів, які створюють контент для соціальних мереж на тему грошей та інвестицій, обиратимуть зовсім скоро. Церемонія нагородження Fin Blogger Award 2024 відбудеться вже 12 червня. Як стати номінантом, як віддати голос, як відвідати захід та підтримати творців україномовного контенту у сфері фінансів — читайте у нашому матеріалі.

Fin Blogger Award — це національна премія, що визначає найкращі інвестиційні блоги України. Її проведуть вже вдруге. Організаторами є центр «Біржовий університет» та сайт «Мінфін». Ця подія важлива для формування сприятливого клімату для розвитку блогінгу, присвяченому темам інвестування та примноження капіталу.

Мета Fin Blogger Award — підтримати експертів, які створюють контент у цьому напрямку та щодня працюють задля розвитку фінансової грамотності українців, для росту їхнього фінансового добробуту та фінансової незалежності.

Окрім визнання і низки приємних бонусів, на одного з переможців ще й чекатиме головний приз — $5 000 на розвиток та просування власної сторінки.

Як взяти участь?

Для цього слід подати заявку до 26 травня 2024 року, заповнивши відповідну анкету. До участі запрошують усіх зацікавлених блогерів та експертів у сфері фінансів. Далі журі опрацює заявки та перевірить, чи відповідають блоги критеріям номінації та взагалі конкурсу. Зокрема, перевірять якість контенту, кількість та залучення аудиторії, оригінальність та актуальність тем.

Основні вимоги для участі цьогоріч наступні:

блог в одному з діджитал-каналів на інвестиційну тематику з аудиторією понад 2000 підписників;

інноваційність та креативність популяризації фінансової грамотності.

Один блогер зможе взяти участь у конкурсі за кількома номінаціями. Переможців визначать шляхом голосування на сайті премії, до якого зможуть долучитися всі охочі у період з 27 травня по 9 червня.

Подати заявку на участь слід тим, хто хоче ще гучніше заявити про себе, як про експерта в галузі фінансів, надихнутися на створення нового, цікавого та інформативного контенту, розширити коло своїх контактів та познайомитися з командами фінансових компаній, інвестиційних фондів, банків.

Взяти участь у конкурсі можна за такими номінаціями:

Найкращий YouTube-канал про інвестиції

Найкращий експертний інстаблог

Найкращий Telegram-канал про інвестиції

Найкращий Tik-Tok про інвестиції

Найкращий фінансовий блог для жінок про інвестиції

Найкращий лектор з інвестиційної тематики

Найвпливовіший інвестиційний інфлюенсер

Найкращий соціально-відповідальний / благодійний інвестиційний проєкт

Майбутній лідер фінансового блогінгу (переможець у цій номінації отримає грант $5 000)

Окрім нагород, переможці у кожній з номінацій зможуть збільшити свою аудиторію та попрацювати над розвитком особистого бренду. До того ж корисними буть контакти з журі та учасниками премії, адже в такому експертному середовищі блогери зможуть віднайти правильний напрямок для подальшого розвитку своєї сторінки.

Урочиста церемонія нагородження переможців відбудеться 12 червня у Києві. На учасників та гостей чекає справжнє свято з можливістю не лише першими дізнатися про зірок фінансового світу, а й познайомитися з кожним із них та долучитися до розвитку блогінгу у сфері фінансів. Поспішіть придбати квитки, щоб не проґавити цю можливість!